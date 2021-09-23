محافظ المنوفية : تخصيص 50% من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال حالات كورونا

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قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية تخصيص 50 % من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا ورفع درجة الاستعداد خلال الفترة المقبلة فضلا عن تفعيل الخطوط الساخنة لمديرية الصحة وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لتلقي استفسارات المواطنين بشأن كورونا على مدار الساعة.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماع اللجنة العليا لمواجهة كورونا بمكتبه بحضور الاستاذ محمد موسى نائب المحافظ وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا.

وفي بداية الاجتماع، استعرض الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة الموقف الحالي لفيروس كورونا وأعداد أسرة العناية المركزة وموقف الاكسجين وأعمال التطعيم بلقاح كورونا بالفرق المتنقلة ومراكز التطعيم والاجراءات التي تم اتخاذها للوصول على أعلي نسبة مستهدفة بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن الوضع حتى الآن مطمئن، وأضاف وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تطعيم 14 ألف مواطن بمراكز تلقي اللقاح الجديدة بمراكز الشباب خلال خمسة أيام مؤكدا على أن كافة مراكز اللقاح بنطاق المحافظة تعمل بشكل يومي ومنتظم لاستقبال المواطنين وهناك متابعة بصفة دورية للاطمئنان على انتظام سير العمل.

وخلال الاجتماع، أشار محافظ المنوفية إلى انه تم مخاطبة فضيلة شيخ الأزهر لتوفير تنك أكسجين لمستشفى منوف مثمنا دوره الرائد في دعم جهود المحافظة لمواجهة كورونا، مضيفا أنه تم مخاطبة وزيرة الصحة لتوفير تنك أكسجين إضافي لمستشفى تلا يأتي هذا في إطار جهد وسعي محافظ المنوفية الدائم لدعم منظومة الصحة وتقديم خدمات طبية جيدة لمواطني المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية على تفعيل الخط الساخن لتلقى الاستفسارات الخاصة بكورونا على الخط الساخن لغرفة العمليات بديوان عام المحافظة على الرقم التالي (15562) وطوارئ مديرية الصحة 0482176140، والخط الساخن لوزارة الصحة على رقم 105 ـ 15335، على أن يتلقى تقرير يومي بتلك الاستفسارات والاجراءات التي تم اتخاذها وذلك في إطار التواصل الدائم وفتح قنوات اتصال مع المواطنين بشكل دائم .

كما شدد محافظ المنوفية على ضرورة التواصل الدائم وتقديم الخدمة الصحية الجيدة لمواطني المحافظة، مؤكدا على أنه لا يدخر جهدا في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى وإتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.