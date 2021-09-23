ريال مدريد يكرّم بنزيما بعد تكرار إنجاز رونالدو وراؤول ودي ستيفانو

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حرص مسؤولو نادي ريال مدريد أمس الأربعاء على تكريم مهاجم الفريق الدولي الفرنسي المخضرم كريم بنزيما بعد وصوله إلى 200 هدف مع النادي الملكي في بطولة الدوري الإسباني.

وقاد كريم بنزيما فريق ريال مدريد للفوز مساء الأربعاء على نظيره ريال مايوركا بنصف دستة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وسجل كريم بنزيما هدفين في السداسية التي سجلها العملاق الملكي الذي يقدم أداء لافتا تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال ريال مدريد في بيان له بهذه المناسبة: يصل كريم بنزيما إلى 200 هدف في الدوري، وهو رقم لم يصل إليه في السابق سوى ثلاثة أساطير هم البرتغالي كريستيانو رونالدو (312) وراؤول جونزاليس (228) ودي ستيفانو (216).

وتابع بيان ريال مدريد: عقب نهاية مباراة ريال مايوركا، قدم له فلورنتينو بيريز رئيس النادي قميصًا تذكارياً يحمل رقم 200.

وأضاف: منذ ظهوره الأول في 29 أغسطس 2009 ضد ديبورتيفو لاكورونيا، لعب كريم بنزيما 389 مباراة في الدوري مع ريال مدريد وسجل في كل موسم من المواسم الـ13 التي خاضها في هذه المسابقة.