"الحوار الوطني" يمكن زوار واجهة الرياض من قياس الحوار لديهم ويقدم الإرشادات

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ضمن الاحتفال باليوم الوطني 91 وانطلاقاً من حرصه على التواصل مع مختلف الأطياف

يشارك مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ضمن احتفالات اليوم الوطني 91، في واجهة الرياض بعرض جهاز قياس الحوار لدى الزوار من خلال أجهزة "مقاييس الحوار الإلكترونية"، التي تعطي الزوار تقييمًا لمستوى الحوار لديهم مع توجيهات بطرق تنميته وتطويره، كما يشارك المركز بمجسم "التعهدات" الذي يشكل خارطة المملكة ويكتب عليه الزائر في ختام زيارته لتكون عبارة أتعهد أن أستمع، وأتعهد أن احترم.

وتأتي مشاركة المركز ضمن الاحتفال باليوم الوطني 91 وامتداداً للمشاركات السابقة في المناسبات الوطنية وانطلاقاً من حرصه على التواصل مع الزوار بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم الفكرية والثقافية، وفئاتهم العمرية، وتعريفهم بأبرز أنشطته وبرامجه التي يهدف من ورائها لتعزيز وترسيخ قيم التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي، ونشر ثقافة الحوار والتسامح.

ويقدم المركز وعلى مدى 5 أيام جهاز مقاييس الحوار والذي يسهم في مساعدة المواطنين على الارتقاء بمستوى الحوار والتواصل من خلال قياس مهاراتهم واتجاهاتهم في مجال الحوار، إضافة إلى تعريفهم بنقاط الضعف لديهم، وتقديم الإرشادات اللازمة لتجاوزها، ويشمل الحوار الزوجي، والحوار العام، والحوار التربوي.

كما تتضمن مشاركة المركز لوحة التعهدات والتي هي مجموعة من العبارات يتعهد الزائر بتنفيذها أو إتقانها في حياته المجتمعية.

يذكر أن المركز نظم بمناسبة اليوم الوطني أكثر من (17) فعالية في مقره بالرياض وجميع المناطق أبرزها، فعالية خاصة بالأطفال بمناسبة اليوم الوطني "91"، كما دشن خلالها مشروع تأليف كتاب قصص الأطفال بعنوان "وحدة وطن"، وكذلك ورشة عمل تحت عنوان "اليوم الوطني " لتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وترسيخ اللحمة الوطنية بين أبناء وبنات الوطن، بحضور ومشاركة (30) طالباً وطالبة من مختلف الجامعات السعودية.

وشهدت المناطق عددًا من الفعاليات منها مشاركة فرع المركز بالمنطقة الشرقية في مبادرة (تحيا السعودية) في نسختها الثانية بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة في المنطقة، وذلك من خلال عرض المنجزات الوطنية والاعتزاز بالهوية من خلال عدة مسارح فنية وشعبية وثقافية وفعاليات متنوعة للأسرة والطفل والعروض الجوية والبحرية، في منطقة بحر الراكة "مدينة ثروة".

كما يشارك بدورات تدريبية عن بعد تحت عنوان "الحوار المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية" تُعزز ثقافة الحوار والتعايش بين فئات المجتمع، كما يُقدّم الفرع هدايا تذكارية تحمل القيّم السامية للمركز.

فيما قدم فرع المركز بمنطقة نجران بالشراكة مع الشؤون الصحية والمعهد الثانوي الصناعي والكشافة بالمنطقة حملة التبرع بالدم الطوعي بمناسبة اليوم الوطني 91 كما أقيمت ‏ندوة بعنوان "هي لنا دار، أدارها مدير فرع المركز بنجران الأستاذ: راشد آل منجم، كما قدم المركز دورة تدريب برنامج (نسيج) لـ 65 معلمًا ومعلمة بمقر الفرع، كما شارك المركز ضمن احتفالات المنطقة، وتوزيع ورد في الطريق على المارة بالسيارات كل وردة تحمل شعار اليوم الوطني وأهداف ورؤية ورسالة المركز.

كما قدم الفرع برنامجًا عن بعد تحت شعار (هي لنا دار)، وقدم المركز بمحافظة ينبع المعرض الفني التشكيلي والحرفي، تحت عنوان حوار الفنون لوطن متلاحم‘ والذي يرعاه سعادة محافظ المحافظة، وكذلك المسابقة التطوعية أقيمت إحدى المقاهي بمدينة ينبع، والتي تستهدف جميع شرائح المجتمع، وتم خلالها عرض التصميم الخاص بالمركز عن اليوم الوطني على الشاشات.

وتضمنت قصة مصورة للأطفال عن اليوم الوطني وتوثيق أهم المنجزات في عهد الملك سلمان.

كما قام المركز بتبوك بتوزيع بعض الهدايا، تحمل بعض العبارات عن الوطن التسامح في الأسواق المجمعات المدارس احتفالاً باليوم الوطني.

كما أقام المركز بمنطقة الجوف ديوانية حوارية بعنوان (دور المرأة السعودية في بناء الوطن ماضياً وحاضراً ومستقبلاً) بالشراكة مع مجلس شباب منطقة الجوف، كما قام المركز في منطقة الحدود الشمالية: توزيع الهدايا، التي تحمل بعض العبارات عن الوطن التسامح في الأسواق المجمعات والمدارس، فيما أقام المركز فعاليات في الجامعة وفي إدارة التعليم بالمنطقة وتوزيع بعض الهدايا.

من جهة أخرى توشح مبنى المقر الرئيسي للمركز باللون الأخضر، احتفالاً باليوم الوطني للمملكة "91"، حيث إن المركز يولي أهمية خاصة لهذه المناسبة العزيزة على نفوس المواطنين والمقيمين على ثراه الطيب، وتعزيزًا لمفاهيم التلاحم والوحدة الوطنية.