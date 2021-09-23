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حسام البدرى يكشف عن تلقيه عرضا لتدريب

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حسام البدرى يكشف عن تلقيه عرضا لتدريب الزمالك حسام البدرى يكشف عن تلقيه عرضا لتدريب

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كشف حسام البدري، المدير الفني السابق لمنتخب ، أنه تلقى عرضا لتدريب ، لكنه رفض لأنه أحد أبناء النادي الأهلي وصعب عليه أن يعمل خارج جدران القلعة الحمراء، ونفس الأمر ينطق على أبناء القلعة البيضاء.

وقال البدري في تصريحات لقناة «أبوظبي الرياضية»: «سعيد وأتشرف أنني أهلاوي، عُرض على تدريب الزمالك وقت سابق واعتذرت، الأهلي والزمالك ناديان كبيران والمنافسة بينهما قوية».

وأضاف البدري، أن الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة جماهيريًا، لكن الاتحاد أقوى لائحيًا لأنه ينظم المسابقات ولديه لجنة انضباط ويستطيع محاسبة الأندية وبالتالي فهو الأقوى.

المصرى اليوم

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