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موسيماني يمنح الفرصة لنجوم الأهلي الجدد أمام إنبي

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موسيماني يمنح الفرصة لنجوم الأهلي الجدد أمام إنبي موسيماني يمنح الفرصة لنجوم الأهلي الجدد أمام إنبي

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قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي منح الفرصة لعدد من لاعبي الأهلي الجدد خلال مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره إنبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره إنبي يوم السبت المقبل في دور الستة عشر من بطولة كأس التي باتت حالياً الأمل الأخير للأهلي لمصالحة جماهيره بعد ضياع بطولتي الدوري وكأس السوبر.

وخسر الأهلي لقب بطولته المفضلة الدوري المصري الممتاز لصالح غريمه التقليدي كما خسر يوم الثلاثاء الماضي بطولة كأس مصر أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وينوي بيتسو موسيماني منح الفرصة في مباراة إنبي للعناصر العائدة للأهلي من رحلة الإعارة مثل الثنائي عمار حمدي وأحمد عبدالقادر، وكذلك للصفقات الجديدة وخاصة الموزمبيقي لويس ميكيسوني بعد أدائه الطيب أمام فريق طلائع الجيش وكذلك منح الفرصة لحسام حسن وكريم فؤاد.

المصرى اليوم

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