هنا حديقة حيوان الإسكندرية.. القرود تستمتع بموسم التزاوج والأسود تقدم عروضًا للزائرين (صور)

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ما بين الزغاريد والأغاني الشعبية وقضاء وقت ممتع للشباب والفتيات والأطفال والاسر، قضت «المصري اليوم» يومًا كاملًا داخل حديقة حيوان النزهة المعروفة شعبيًا بـ«حديقة حيوان الإسكندرية»، حيث أجرت الجريدة جولة ميدانية شملت العديد من البيوت والمبايت الخاصة بالحيوانات لرصد انطباع الزائرين عن الحديقة والحيوانات فضلا عن رصد العروض التي تقدمها السبع (الاسود)، من داخل الأقفاص لزائريها لقضاء وقت ممتع.

بدأت الجولة بتفقد صالة السباع (الأسود)، قال السيد حسن على، مسؤول بيت السباع في الحديقه، إنه يوجد حوالى 30 أسد وزوجاتهم داخل الأقفاص تقدم عروض استعراضية وإخراج «الزئير» لإسعاد الجمهور من الزائرين، وإن كانت تسبب هلع وخوف لدى البعض خاصة الأطفال، حيث رصدنا تأهب الأسود داخل أقفاصهم الحديدية لاستقبال الزائرين، وتقديم التحية لهم من خلال إخراج أصوات زئيرهم.

كما شملت الجولة زيارة إلى بيت الطاووس، حيث يقول أحمد فرج مسؤول البيت، إنه يوجد لدى الحديقة العشرات من أنواع الطاووس المختلفة، وقدم شرحا وافيا عن الأنواع ما بين الطاووس الهندي والاوربى الابيض وكذا النعام من فصيلة «اميو» والنعام الافريقى، مشوضحاً أن الفرق بين النعام الأميو والافريقى أن الاميو يتمتع بحجم صغير مقارنة بالآخر موطنه استراليا والآخر حجمه اكبر وموطنه افريقيا، مشيرا إلى أنه بالنسبة لطائر الطاووس لها معاملة خاصة نظرا لأنه طائر «رقيق»، وأنثى الطاووس تبيض 20 مرة في العام، حيث يأتى موسم البيض والرقاد في الفترة من شهر مايو وحتى شهر أغسطس من كل عام ولمدة 3 شهور، فضلا عن الاهتمام البيطرى بهم.

وجاءت الجولة أيضاً لتشمل بيت الببغاوات، وكما يقول محمد ماهر مسؤول البيت، إنه يوجد أنواع كثيرة من الببغاوات منها المكاوى والكوكتيل والامازون والسنغالى والزنجباري والدرة الخضراء، وتتراوح أعمارهم من عام ونصف (الفروخ الصغيرة)، وحتى 6 سنوات.

وجاء الدور على بيوت القرود والنسانيس، حيث أكد مسؤول أن الحديقة تضم أنواع نادرة من القرود والنسانيس مثل قرد مكاك ذو القلنسوة، ويتمتع بموسم التزاوج في شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام، وتصل فترة الحمل من 5.5 إلى 6 شهور، والتغذية عبارة عن فاكهة وحشرات ومكسرات، ويبلغ متوسط العمر 30 سنة، وسن البلوغ من 3 إلى 4 سنوات، وتصل فترة رعاية المولود من 9 إلى 12 شهر، وهناك نوع قرود عبلنج سودانى، وفترة الحمل 5.5 شهور والفطام بعد 6 أشهر والتغذية عبارة عن بيض وحشرات وفاكهة وازهار، ومتوسط الأعمار من 11 إلى 13 سنة، فيما يبلغ سن البلوغ 3 إلى 5 سنوات.

كما يوجد القرود الحبشية، ونسانيس باتاس، وموسم الولادة في شهري ديسمبر ويناير من كل عام، وفترة الحمل 170 يوم، والتغذية المقدمة له فاكهة وسحالى وورق شجر وبيض، ويبلغ متوسط العمر 20 سنة وسن البلوغ 3 سنوات للذكور.

بدورها التقت «المصرى اليوم»، الدكتورة نبيلة وليم عزيز مدير عام حديقة حيوان الاسكندرية، والتى قالت إن الحديقة تشهد أقبال كبير من قبل الزائرين خلال الفترة الحالية فيما تتضاعف في ايام الجمع والمناسبات، حيث يحرص المواطنين على قضاء العطلات في حديقة الحيوان نظرا لوجود الحيوانات والملاهي والألعاب الترفيهية بها وقيمة التذكرة في متناول الجميع.

وعن طريقة التعامل الغذائى مع الحيوانات، أكدت أن الحديقة تتبع نظامًا غذائيًّا معيناً في الصيف والشتاء على السواء، من أجل توفير بيئة مناسبة للحيوانات لمسايرة الطقس الحالي لها سواء الصيف أو الشتاء، ففى الصيف يتم توفير ألواح ثلج للدببة في مبايتها لتخفيف حدة درجات الحرارة، وتخصيص دش مياه بشكل دوري يوميًّا، بالإضافة إلى الفاكهة المثلجة ووجبات الأرز باللبن، كما يتم توفير أحواض مياه يتم تغييرها باستمرار في أماكن العروض للزائرين، فضلًا عن إعطاء الحيوانات فيتامينات وعناصر أملاح لرفع مناعتهم،كما يتم في فصل الشتاء توفير بيئة مناسبة لها من خلال استخدام وسائل التدفئة والأطعمة التي تتمتع بتوفير عناصر التدفئة للحيوان.

ولفتت إلى وجود متابعة بيطرية يومية للحيوانات تحت إشراف الدكتورة أمينة فتحى عبدالوهاب، مدير قسم الوقاية والعلاج في الحديقة، مع أطباء الحديقة مشرفي المناطق، للمرور يوميا وبشكل دورى على الحيوانات لتقديم الخدمات البيطرية المطلوبة.

وأوضحت أنه يتم تقديم وجبة اللحوم اليومية للأسود بواقع 5 أيام لحوم حمير ويوم «لحوم حلال» ويوم «صيام»، حيث يتم توفير 6 كيلو جرامات لحوم لكل أسد يومياً،مشيرة إلى أن الحيوانات يجب أن تأكل من 5% إلى 10% من وزنها سواء صيف أو شتاء.

"المصري اليوم" تقضى يوماً كاملاً بحديقة حيوان الإسكندرية .. "تغريد ببغاوات و زئير أسود وملاطفة قرود" (صور وفيديو)

"المصري اليوم" تقضى يوماً كاملاً بحديقة حيوان الإسكندرية .. "تغريد ببغاوات و زئير أسود وملاطفة قرود" (صور وفيديو)

"المصري اليوم" تقضى يوماً كاملاً بحديقة حيوان الإسكندرية .. "تغريد ببغاوات و زئير أسود وملاطفة قرود" (صور وفيديو)

"المصري اليوم" تقضى يوماً كاملاً بحديقة حيوان الإسكندرية .. "تغريد ببغاوات و زئير أسود وملاطفة قرود" (صور وفيديو)

"المصري اليوم" تقضى يوماً كاملاً بحديقة حيوان الإسكندرية .. "تغريد ببغاوات و زئير أسود وملاطفة قرود" (صور وفيديو)

"المصري اليوم" تقضى يوماً كاملاً بحديقة حيوان الإسكندرية .. "تغريد ببغاوات و زئير أسود وملاطفة قرود" (صور وفيديو)

"المصري اليوم" تقضى يوماً كاملاً بحديقة حيوان الإسكندرية .. "تغريد ببغاوات و زئير أسود وملاطفة قرود" (صور وفيديو)

"المصري اليوم" تقضى يوماً كاملاً بحديقة حيوان الإسكندرية .. "تغريد ببغاوات و زئير أسود وملاطفة قرود" (صور وفيديو)

"المصري اليوم" تقضى يوماً كاملاً بحديقة حيوان الإسكندرية .. "تغريد ببغاوات و زئير أسود وملاطفة قرود" (صور وفيديو)

"المصري اليوم" تقضى يوماً كاملاً بحديقة حيوان الإسكندرية .. "تغريد ببغاوات و زئير أسود وملاطفة قرود" (صور وفيديو)

"المصري اليوم" تقضى يوماً كاملاً بحديقة حيوان الإسكندرية .. "تغريد ببغاوات و زئير أسود وملاطفة قرود" (صور وفيديو)

"المصري اليوم" تقضى يوماً كاملاً بحديقة حيوان الإسكندرية .. "تغريد ببغاوات و زئير أسود وملاطفة قرود" (صور وفيديو)

"المصري اليوم" تقضى يوماً كاملاً بحديقة حيوان الإسكندرية .. "تغريد ببغاوات و زئير أسود وملاطفة قرود" (صور وفيديو)

"المصري اليوم" تقضى يوماً كاملاً بحديقة حيوان الإسكندرية .. "تغريد ببغاوات و زئير أسود وملاطفة قرود" (صور وفيديو)

"المصري اليوم" تقضى يوماً كاملاً بحديقة حيوان الإسكندرية .. "تغريد ببغاوات و زئير أسود وملاطفة قرود" (صور وفيديو)

"المصري اليوم" تقضى يوماً كاملاً بحديقة حيوان الإسكندرية .. "تغريد ببغاوات و زئير أسود وملاطفة قرود" (صور وفيديو)

"المصري اليوم" تقضى يوماً كاملاً بحديقة حيوان الإسكندرية .. "تغريد ببغاوات و زئير أسود وملاطفة قرود" (صور وفيديو)

"المصري اليوم" تقضى يوماً كاملاً بحديقة حيوان الإسكندرية .. "تغريد ببغاوات و زئير أسود وملاطفة قرود" (صور وفيديو)

"المصري اليوم" تقضى يوماً كاملاً بحديقة حيوان الإسكندرية .. "تغريد ببغاوات و زئير أسود وملاطفة قرود" (صور وفيديو)

"المصري اليوم" تقضى يوماً كاملاً بحديقة حيوان الإسكندرية .. "تغريد ببغاوات و زئير أسود وملاطفة قرود" (صور وفيديو)