حصّل غرامات الإعلانات المخالفة لنفسه.. القبض على موظف بـ«محلي الإسكندرية» بتهمة الاختلاس

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، القبض على موظف بأحد أحياء الإسكندرية، بتهمة اختلاس مبالغ مالية لنفسه خاصة بجهة عمله.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام موظف بأحد الأحياء بالإسكندرية باستغلال طبيعة عمله وتحصيل غرامات الإعلانات المخالفة والمقامة بدون ترخيص بالشوارع والميادين العامة، وكذلك فوائد التأخير عن المديونيات المستحقة على الوكالات الإعلانية المخالفة، وقيامه بتحصيل مبلغ مالي واختلاسه لنفسه وعدم توريده للخزينة «محل عمله» مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

توصلت أجهزة الأمن للمستندات المؤيدة للواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.