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«صحة حماس»: 7 وفيات و1280 إصابة جديدة بكورونا

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«صحة حماس»: 7 وفيات و1280 إصابة جديدة بكورونا «صحة حماس»: 7 وفيات و1280 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت صحة حماس صباح يوم الأربعاء، عن احصائية جديدة لأعداد وفيات واصابات كورونا في قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة حماس خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 3877 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 7 حالات وفاة و( 1280) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت، على تعافي 1305 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 159199 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 20796 حالة

اجمالي المتعافين 137092 حالة، واجمالي الوفيات 1311 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 408 حالة.

و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 253 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات التطعيمات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 391889 شخص.

المصرى اليوم

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