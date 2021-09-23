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يترقب عشاق قطبي الرياضة المصرية مباراة القمة اليوم الخميس 23 سبتمبر بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين المصري لكرة اليد.

وتقام المباراة على صالة هيئة قناة السويس في الإسماعيلية وسط إجراءات أمنية مشددة لحماية الفريقين.

وتنطلق المباراة عند الساعة الرابعة عصراً وينتظر أن يتم بثها عبر موقع يوتيوب.

وكانت المباراة الأخيرة بين الفريقين منذ 3 أسابيع تقريباً على لقب كأس السوبر الإفريقي وانتهت بفوز صعب للزمالك بنتيجة 28-27.

ويستعد الزمالك خلال الفترة المقبلة لمباراة عالمية أمام نظيره برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية السوبر جلوب والمقررة يوم السادس من شهر أكتوبر المقبل.

ويسير الفريقان بشكل قوي منذ بداية الموسم الجاري حيث حقق الأهلي الفوز في أول جولتين على فريقي البنك الأهلي و6 أكتوبر، فيما فاز الزمالك على هليوبوليس والشمس.

وتقام مباريات الأهلي والزمالك في كرة اليد دائماً على أرض محايدة، وسيقتصر الحضور في المباراة على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلسى إدارة الناديين فقط.