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خالفوا تعليمات كورونا ..«الداخلية» تضبط 9863 مواطنا لعدم ارتداء كمامة

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خالفوا تعليمات كورونا ..«الداخلية» تضبط 9863 مواطنا لعدم ارتداء كمامة خالفوا تعليمات كورونا ..«الداخلية» تضبط 9863 مواطنا لعدم ارتداء كمامة

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط (9863) شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط (229) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (691) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.
قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (9863) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9828) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (35) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة».

وأضافت :«تم تحرير (691) مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (229) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1305) أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة» .

المصرى اليوم

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