التفتيش المالي يتابع أعمال تبطين الترع في الأقصر

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اعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، قيام مسؤولي إدارة التفتيش المالي والاداري بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروع القومي لتبطين الترع ضمن المشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق مدينة الأقصر.

قام مسؤولي إدارة التفتيش المالي والإداري تحت إشراف عبدالحميد الكيلانى مدير الإدارة، اليوم الأربعاء، بمتابعة أعمال تنفيذ تبطين ترعة جنابية الكرنك الشرقية والتي تضمنت عمل سدود ونزع المياه، و«ارنكة» التربة حسب مناسيب الحفر وبناء دبش في القاع والميول، صب خرسانة على الدبش في القاع والميول، وجاري الأعمال خلال فترة المناوبة ونسبة التنفيذ 3%.

كما تمت متابعة ترعة فرع واحد الأقصر والتي تضمنت بناء دبش بطول 700 م، وصب خرسانة بطول 600 م، ونسبة التنفيذ 40 ٪، وجاري استكمال الأعمال والتطبتين.