أخبار عاجلة

انخفاض الحرارة بشكل عام وتكون الضباب على سواحل الشرقية -
عاجل ⛔️ الحكومة تحدد موعد وحالات وشروط تعليق الدراسة بسبب كورونا -
المخرج عمر عبد العزيز: محمود عبد العزيز قالى هات سمير غانم لفيلم الشقة من حق الزوجة مكانى -
«الإنذار المبكر ومواجهة الشائعات».. في دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية -
قرار جمهوري جديد بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول -
«المركزي للمبيدات»: برامج تدريبية للتحول الرقمي وإطلاق المنظومة الإلكترونية للمعمل -
توقيع مذكرة تفاهم بين «رواد ٢٠٣٠» ومؤسسة جميناي أفريقيا لدعم الابتكاروريادة الأعمال -
«أطباء الأسنان»: 75 ألف عضو بالنقابة ينضمون لمبادرة التحول الرقمى فى طب الأسنان -
الرئيس الروسي: نتعاون مع تركيا فى ملفات سوريا وليبيا وأذربيجان وأرمينيا -
أول تعليق لرئيسة الحكومة التونسية الجديدة: أتعهد بمحاربة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

التفتيش المالي يتابع أعمال تبطين الترع في الأقصر

Print
التفتيش المالي يتابع أعمال تبطين الترع في الأقصر التفتيش المالي يتابع أعمال تبطين الترع في الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، قيام مسؤولي إدارة التفتيش المالي والاداري بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروع القومي لتبطين الترع ضمن المشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق مدينة الأقصر.

قام مسؤولي إدارة التفتيش المالي والإداري تحت إشراف عبدالحميد الكيلانى مدير الإدارة، اليوم الأربعاء، بمتابعة أعمال تنفيذ تبطين ترعة جنابية الكرنك الشرقية والتي تضمنت عمل سدود ونزع المياه، و«ارنكة» التربة حسب مناسيب الحفر وبناء دبش في القاع والميول، صب خرسانة على الدبش في القاع والميول، وجاري الأعمال خلال فترة المناوبة ونسبة التنفيذ 3%.

كما تمت متابعة ترعة فرع واحد الأقصر والتي تضمنت بناء دبش بطول 700 م، وصب خرسانة بطول 600 م، ونسبة التنفيذ 40 ٪، وجاري استكمال الأعمال والتطبتين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الإنذار المبكر ومواجهة الشائعات».. في دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية

«الإنذار المبكر ومواجهة الشائعات».. في دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية

قرار جمهوري جديد بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول

قرار جمهوري جديد بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول

«المركزي للمبيدات»: برامج تدريبية للتحول الرقمي وإطلاق المنظومة الإلكترونية للمعمل

«المركزي للمبيدات»: برامج تدريبية للتحول الرقمي وإطلاق المنظومة الإلكترونية للمعمل

توقيع مذكرة تفاهم بين «رواد ٢٠٣٠» ومؤسسة جميناي أفريقيا لدعم الابتكاروريادة الأعمال

توقيع مذكرة تفاهم بين «رواد ٢٠٣٠» ومؤسسة جميناي أفريقيا لدعم الابتكاروريادة الأعمال