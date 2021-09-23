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افتتح الدكتور فهد بن حسن آل عقران رئيس وكالة الأنباء السعودية واس معرضاً للصور الفوتوغرافية في خضم فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي 91 والتي تحل اليوم الخميس 23 سبتمبر في مقر واجهة الرياض .

ويتضمن المعرض عدداً من الصور الفوتوغرافية التي تتحدث عن النهضة والتطور الحضاري لـ المملكة العربية السعودية

المعرض مثل نافذة بصرية إبداعية على تاريخ ملوك السعودية على مر العهود وما شهدته المملكة العربية السعودية من تطور في مختلف المجالات .

وزار المعرض فى الافتتاح مواطنين سعوديين إضافة إلى الوافدين من مختلف الأعمار الذين عبروا عن اعتزازهم وفخرهم بما شاهدوه من صور معبرة عن الإرث التاريخي والحضاري الذي تزخر به السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 91 الخميس 23 سبتمبر لتوحيد المملكة من كل عام وهو موعد المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز و الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م .