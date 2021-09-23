أخبار عاجلة

انخفاض الحرارة بشكل عام وتكون الضباب على سواحل الشرقية -
عاجل ⛔️ الحكومة تحدد موعد وحالات وشروط تعليق الدراسة بسبب كورونا -
المخرج عمر عبد العزيز: محمود عبد العزيز قالى هات سمير غانم لفيلم الشقة من حق الزوجة مكانى -
«الإنذار المبكر ومواجهة الشائعات».. في دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية -
قرار جمهوري جديد بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول -
«المركزي للمبيدات»: برامج تدريبية للتحول الرقمي وإطلاق المنظومة الإلكترونية للمعمل -
توقيع مذكرة تفاهم بين «رواد ٢٠٣٠» ومؤسسة جميناي أفريقيا لدعم الابتكاروريادة الأعمال -
«أطباء الأسنان»: 75 ألف عضو بالنقابة ينضمون لمبادرة التحول الرقمى فى طب الأسنان -
الرئيس الروسي: نتعاون مع تركيا فى ملفات سوريا وليبيا وأذربيجان وأرمينيا -
أول تعليق لرئيسة الحكومة التونسية الجديدة: أتعهد بمحاربة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المملكة العربية .. معرض عن سيرة الملوك في واجهة الرياض

Print
المملكة العربية السعودية .. معرض عن سيرة الملوك في واجهة الرياض المملكة العربية .. معرض عن سيرة الملوك في واجهة الرياض

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور فهد بن حسن آل عقران رئيس وكالة الأنباء واس معرضاً للصور الفوتوغرافية في خضم فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي 91 والتي تحل اليوم الخميس 23 سبتمبر في مقر واجهة الرياض .

ويتضمن المعرض عدداً من الصور الفوتوغرافية التي تتحدث عن النهضة والتطور الحضاري لـ المملكة العربية السعودية

المعرض مثل نافذة بصرية إبداعية على تاريخ ملوك السعودية على مر العهود وما شهدته المملكة العربية السعودية من تطور في مختلف المجالات .

وزار المعرض فى الافتتاح مواطنين سعوديين إضافة إلى الوافدين من مختلف الأعمار الذين عبروا عن اعتزازهم وفخرهم بما شاهدوه من صور معبرة عن الإرث التاريخي والحضاري الذي تزخر به السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 91 الخميس 23 سبتمبر لتوحيد المملكة من كل عام وهو موعد المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز و الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز