وزيرة التضامن تعلن بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتفقد اليوم الخميس نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في زيارتها لمحافظة الفيوم، عدد من الاماكن الهامة حيث استهلت الزيارة بلقاء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتفقدت إحدي مدارس التعليم المجتمعي التابعة لمؤسسة مصر الخير بالمحافظة، حيث تسهم تلك المدارس في حل مشكلة التسرب من التعليم، وتتيح فرصة تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو الذين تسربوا منه في المرحلة العمرية من 6 إلى 14 عامًا بالمناطق المحرومة.

كما تتفقد الوزيرة إحدي عيادات مشروع «2 كفاية» في محافظة الفيوم، والذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع تكافل، ويستهدف 82،550 سيدة في المحافظة، وستلتقي مع عدد من المستفيدات من خدمات العيادات، خاصة أن المشروع يعمل على استعادة دور المجتمع المدنى وإذكاء الجهود التطوعية.

وتشهدت الزيارة أيضًا إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي عن بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية«تتلف في حرير»لدعم منتجات النول المصري، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، حيث رصد للمبادرة نحو 20 مليون جنيه (9 ملايين صندوق تحيا مصر – 11 مليون وزارة التضامن) وتستهدف مرحلتها الأولي توزيع 500 نول على الأسر المصرية من العمالة غير المنتظمة بعدد 2000 فرد مستفيد.

وتأتي مبادرة «تتلف في حرير» ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية لدعم تلك العمالة والتمكين الاقتصادي والتي بدأت بمبادرة بر أمان لصغار الصيادين.

وتختتم القباج الزيارة بفعالية تدشين قافلة التمكين الاقتصادي التي ينظمها برنامج فرصة، حيث تم تسليم عدد من المشروعات للمواطنين.