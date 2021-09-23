جنوب قنا الإعدادية الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة التربية الموسيقية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فوز مدرسة جنوب قنا الاعدادية بنات بمدينة قنا بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التربية الموسيقية للعزف على الآت ( الكمان والكمنجة).

اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا - صورة أرشيفية

من جانبه أشاد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالدور الفعَّال الذي تقدمه مديرية التربية والتعليم بقنا في تحسين العملية التعليمية، وكذا الاهتمام بالانشطة التربوية ،بالإضافة إلى تحقيق التوازن الانفعالي عند الطلاب، وتعزيز الشعور بالانتماء، وتنمية قدراتهم، وزيادة ثقتهم بأنفسهم، معربًا عن سعادته بهذا الفوز الذي يظهر تفوق طلاب المحافظة في الأنشطة والمجالات المختلفة، موجها القائمين على العملية التعليمية والمشرفين على الأنشطة التربوية إلى أهمية جعل المدرسة جاذبة للطلاب بمختلف الفئات العمرية من خلال المشاركة في الأنشطة المختلفة من أبرزها نشاط التربية الموسيقية سواء في العزف أو الغناء.

كما أكد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على دور الموسيقى في الإسهام بشكل فعّال على عملية التوجيه السلوكي والتربوي، وامكانية استخدامها كوسيلة تعليمية حديثة في توصيل المعلومة للطلاب بشكل سريع، خاصة تلاميذ رياض الاطفال.

وأضاف «خالد» بأن الطالبات الفائزات في المسابقة هم كل من ألاء عادل محمد، ساندي سامح عبدالمسيح، وساره محمد بسطاوى، وليزا هاني صبحى، وايرينى مجدى درياس، وماريز مخلص ماهر، بإشراف معلمي التربية الموسيقية كلا من عبير جاد الرب منصور، وأماني جاد الرب منصور، وهدى العارف مديرة مدرسة جنوب قنا الاعدادية بنات، وعبدالله قباني مدير إدارة قنا التعليمية.