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افتتحت أسعار الذهب بالكويت عمليات البيع والشراء للذهب اليوم الخميس 23 ــ 9 ــ 2021 بثبات في السعر، و أُعلن سعر الجرام الواحد من الذهب «عيار 21» (بدون المصنعية) بمبلغ 15.06 دينار كويتي، بما يعادل 50.033 دولارًا أمريكيًا طبقًا لأسعار اليوم.

اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 23 ــ 9 ــ 2021

وتعرض جريدة المصري اليوم لقرّائها اسعار فئات الذهب في دولة الكويت، صباح اليوم الخميس 23 ــ 9 ــ2021، طبقًا للأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية كالتالي:

سعر جرام الذهب «عيار 24» اليوم في الكويت، 17.194 دينار كويتي، ويقابله 57.123 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 15.776 دينار كويتي، مقابل 52.412 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 15.06 دينار كويتي، مقابل 50.033 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 18» اليوم في الكويت 12.908 دينار كويتي، ويقابله 42.885 دولار أمريكي.

وبلغ سعر «الأونصة» في الكويت اليوم 534.797 دينار كويتي، مقابل 1776.734 دولار أمريكي.



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