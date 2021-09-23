«زي النهارده».. وفاة الفنانة آمال زايد 23 سبتمبر 1973

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تتجدد سيرة الفنانة آمال زايد كلما تجددت إشكالية حرية المرأة والتبعية العمياء من الزوجة للزوج حتى إن كلمة «سى السيد» صارت من «الإفيهات» المتداولة في الشارع تعبيرا عن سطوة الزوج بسبب دورها في ثلاثية نجيب محفوظ حيث الزوج سى السيد «الفنان يحيى شاهين» والزوجة أمينة «الفنانة آمال زايد» وفيما كانت شقيقتها جمالات زايد تقدم الأدوار الكوميدية كانت هي تقدم الأدوار الجادة فهى الأم الفلاحة في «شىء من الخوف»، حيث كانت أم فؤادة وهى الست أمينة في الثلاثية، وآمال زايد مولودة في ٢٧ سبتمبر ١٩١٠ وبدأت حياتهاالفنية في التاسعة والعشرين من عمرها،وكانت أول انطلاقاتها في فيلمى«بياعة التفاح» و«دنانير»مع أم كلثوم والتحقت بالفرقة القومية،وبعد غياب قارب الـ15 عاما،عادت للسينما مع الفنان فريد الأطرش في فيلم «من أجل حبى» وكانت قد سجلت انطلاقة واسعة بعدما رشحها المخرج حسن الإمام لرائعة نجيب محفوظ «بين القصرين» في 1964 مع يحيى شاهين والذى قدمت خلاله «الست أمينة» ثم فيلم «شىء من الخوف» مع محمود مرسى عام 1969 وفى 1965 خاضت التجربة الكوميدية في «آخر جنان» مع أحمد رمزى، و«عفريت مراتى» مع صلاح ذو الفقار في 1968، وكانت قد تزوجت من عبدالله المنياوى، أحد الضباط الأحرار،وأنجبت منه الفنانة معالى زايد، وآمال زايد هي شقيقة الفنانة الكوميدية جمالات زايد، ومن مسلسلاتها«العسل المر، وناعسة، والحائرة«ومن مسرحياتها»بين القصرين،وخان الخليلى،وطبيخ الملايكة«وقبل أن تكمل آخر ثلاثية محفوظ»السكرية«توفيت»زى النهارده«فى 23 سبتمبر1973،وكان آخر أعمالها فيلم «الحب الذي كان» وتوفيت قبل عرضه.