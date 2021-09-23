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مستشار المفتي: «جسم الإنسان وروحه ونفسه ملك لله.. لا يجوز التصرف فيها»

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مستشار المفتي: «جسم الإنسان وروحه ونفسه ملك لله.. لا يجوز التصرف فيها» مستشار المفتي: «جسم الإنسان وروحه ونفسه ملك لله.. لا يجوز التصرف فيها»

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قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه من المقاصد الكلية في الشريعة أن نحافظ على النفس، وعلى العقل، وعلى الدين، وعلى كرامة الإنسان، وعلى مال وملك الإنسان، التي يحرص الدين الإسلامي عليها.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن الحفاظ على النفس شيء مهم، ومن هذا المنطلق تعتبر النفس الإنسانية هي ليست ملك الإنسان بل هي ملك الله.

وأوضح أن جسم الإنسان وروحه ونفسه هي ملكا لله عز وجل، ولا يجوز التصرف فيها من تلقاء نفس الإنسان، خاصة في أمور الموت، لأن الموت أمر غيبي من حيث الزمان والمكان.

وأشار إلى أنه لا يجب أن نتدخل في علم الغيب، أي متى نموت وفي أي مكان، لذلك الإسلام حرم الانتحار من أجل المنتحر نفسه، للحفاظ على حياة الجميع.

المصرى اليوم

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