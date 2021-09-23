مدير عام فرع رئاسة "هيئة عسير" يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني الـ 91

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أكد أن هذا اليوم ذكرى غالية على قلب كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة

ثمّن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، للقيادة الحكيمة ما وصلنا له من تطور بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الحادي والتسعين لهذه البلاد المباركة.

وقال إن هذا اليوم يمثل تحقيق التكامل والوحدة، مبينًا أن هذه الذكرى مناسبة غالية على قلب كل مواطن وكل مقيم على هذه الأرض الطيبة وعلى قلب كل مسلم في أنحاء العالم الإسلامي، لأنها قبلة المسلمين ومهبط الوحي وحاضنة الحرمين الشريفين.

وأضاف فضيلته: وإنها لمناسبة كبيرة تجعلنا نجدد شكر نعمة الأمن والإيمان الذي ننعم به في هذه البلاد العزيزة، بفضل الله الواحد الأحد أولاً وآخراً ثم بفضل حكومتنا الرشيدة، التي تحكم شرع الله وتسعى دائمًا إلى ما فيه رخاء الوطن والمواطن وتحقيق مصالح العباد والبلاد، وذلك منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه ومن بعده أبناؤه البررة قادة هذه البلاد -رحمهم الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك الحزم والعزم، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وتابع "الشهري" حديثه بقوله: وبهذه المناسبة فإني باسمي ونيابة عن منسوبي فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير، أرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيدهما الله- بهذه المناسبة الوطنية الغالية كما أهنئ أمير منطقة عسير وقائد تنميتها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وختم قائلاً: أسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا ووحدتنا وولاة أمرنا من كيد الكائدين وشر الأشرار وأن يديم عليها عزها واستقرارها رافعة بهمة راياتها الخضراء، وصاعدة للقمة بطموح يعانق السماء إنه سميع مجيب.