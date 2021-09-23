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يرى اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، هو أفضل مدرب في الدوري المصري.

وقال تاكيس جونياس، في تصريحات تلفزيونية :«موسيماني، هو أفضل مدير فني في الدوري المصري، فهو نجح في قيادة الاهلي للتتويج ببطولة دوري أبطال افريقيا، وهذا إنجاز كبير ليس سهلا».

وأضاف :«هناك بعض الانتقادات توجه للمدرب الجنوب افريقي بعد خسارة الأهلي لبطولة الدوري، ولكن على الجماهير أن ينظروا إلى أداء الفريق، اداء كان هناك رضاء على مستوى الأدباء، فهذا أمر جيد، لأن عملية تطوير الفريق هي أهم شئ».

وأشار :«عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، هو أفضل لاعب في الدوري المصري الموسم المنقضي»