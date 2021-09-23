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نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مجموعة صور تجمعها بالفنان سمير صبري، وأصدقائها الفنانات منهم بوسي ويسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي وغيرهن.

ويعد ذلك أول ظهور للفنان الكبير بعد شائعة وفاته التي انتشرت خلال الساعات الماضية .

وعلقت «شلبي»، على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلة: «أحلا صحاب الآن مع حبيب قلبنا سمير صبري ربنا يخليك لينه».

وكان الفنان سمير صبري علق على شائعة وفاته، التي تم تداولها، وقال خلال تسجيل صوتي ببرنامج «et بالعربي»:«أنا مش فاهم الناس إلى فاضية تطلع إشاعات على الناس يعني إيه ده.. إيه قلة الأدب دي».

ووصف سمير شائعة وفاته بأنها «من الشائعات المغرضة التي تطلع على الوسائل الحديثة».

وتابع سمير قائلاً: «يعني نفسي يلي بيكتبو الحاجات دي وبينزلو الأخبار أن يتأكدوا من صحة الأخبار.. عيب كده».