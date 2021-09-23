حرم السفير المصري في الجزائر تزور المناطق المتضررة من حرائق الغابات

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قامت علياء سامي حرم السفير المصري لدى الجزائر أيمن مشرفة، يرافقها عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي العربي والأجنبي بزيارة المناطق المتضررة جراء الحرائق بولاية تيزي وزو ( شرق الجزائر)، وذلك بالتنسيق مع جمعية مؤسسة «إحسان الخيرية» الجزائرية.

وقدم المشاركون في هذه الزيارة التعازي لأسر شهداء الحرائق، فضلا عن تقديم الهدايا الرمزية لهم التي تؤكد كامل التضامن والمساندة معهم إثر فقدان ذويهم.

وقامت حرم السفير المصري برفقة حرم السفير السوداني لدى الجزائر بزرع شجرة تذكارية في أحد هذه المناطق المنكوبة تعبيرا عن كامل التضامن والمواساة، وتجسيدا لمعاني زرع الأمل دائما عقب حوادث الحرائق الأليمة، وانطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين المصري والجزائري.

يذكر أن عدد ضحايا الحرائق في الجزائر ارتفع إلى أكثر من سبعين، من بينهم 28 جنديا على الأقل قضوا أثناء محاولتهم إنقاذ المتضررين.

وأجلت السلطات الجزائرية آلاف السكان من منازلهم، خاصة في ولايتي تيزي وزو وبجاية، شمالي البلاد، وهما منطقتان غنيتان بالثروات الغابية.