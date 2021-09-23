البدري يكشف تفاصيل واقعة مصطفى محمد

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كشف حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، تفاصيل الواقعة التي قام بها المهاجم مصطفى محمد لاعب فريق جالاتا سراي ، عقب تسجيله هدف التعادل للفراعنة في مرمى الجابون بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال البدري في تصريحات تليفزيونية: ««بعض الأمور يتم تحويرها حين تكون الأمور غريبة، وإقالتي كانت غريبة، لذلك تتم المبالغة فيها. قالوا مثلا إن لقطة مصطفى محمد كانت ضدي، رغم أنه خرج وصرح بأنه كان مضغوطا والهدف جاء بوقت متأخر».

وأضاف المدرب صاحب الـ61 عاما: «ما المشكلة أصلا بيني وبينه ليقوم ذلك؟ كيف يعقل أن تتواجد مشكلة بيننا، رغم أنني صرحت بعد مباراة أنجولا بأنني أتفهم تأخر وصوله، وقد أشركته أمام الجابون وسجل هدف التعادل».

يذكر أن حسام البدري قد رحل عن تدريب منتخب مصر بعد التعادل مع منتخب الجابون بنتيجة 1-1 في إطار مباريات الجولة لثانية من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم .