ريال مدريد يهزم مايوركا 6-1 في الدوري الإسباني

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تمكن فريق ريال مدردي من تحقيق الفوز على منافسه مايوركا بسادسية مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة السادسة من مافسات الدوري الإسباني.

سيطر الفريق العاصمي على مجريات اللعب خلال معظم أوقات اللقاء وتمكن الدولي الإسباني أسينسو من تسجيل (هاتريك) في الدقائق 24-29-59، وأضاف زميله كريم بنزيما ثنائية عند الدقائق 3-78، واختتم إيسكو السداسية في الدقيقة 84، فيما جاء هدف الضيوف الوحيد عند الدقيقة 25 بأقدام اللاعب لي كانج إن.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 16 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، فيما توقف رصيد مايوركا عند النقطة رقم 8 في المركز العاشر.