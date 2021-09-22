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«قضاء الله كان أسرع».. رئيس «العليا لأمراض العضلات» تكشف سبب وفاة الطفلة «ليال»

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«قضاء الله كان أسرع».. رئيس «العليا لأمراض العضلات» تكشف سبب وفاة الطفلة «ليال» «قضاء الله كان أسرع».. رئيس «العليا لأمراض العضلات» تكشف سبب وفاة الطفلة «ليال»

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قالت الدكتورة ناجية فهمي، رئيس اللجنة العليا لأمراض العضلات، إنه «غير معروف أن حقن علاج ضمور العضلات، التي تعتبر الأغلى في العالم تؤدي للوفاة».

وأضافت «فهمي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه «لم يحدث أن علاج ضمور العضلات تسبب في وفاة أي طفل»، مشيرة إلى أن «التجارب الإكلينيكية أكدت أن علاج ضمور العضلات لم يسبب وفاة أي طفل، ولم يحدث أن العلاج الجيني يسبب تدهور الحالات».

ولفتت إلى أن «الضمور العضلات الشكوي هو مرض قاتل في حد ذاته»، مؤكدة أنه «يتم فحص الأطفال أكثر من مرة من قِبل المتخصصين قبل إعطاء علاج».

وفيما يتعلق بحالة الطفلة ليال التي توفيت اليوم، أوضحت «فهمي» أنه «تم حقن الطفلة قبل شهر بعد خضوعها لكل الفحوصات اللازمة التي أكدت إمكانية حقنها«، مضيفة :»كان يتم فحصها من قبل فريق طبي متخصص لكن كان قضاء الله كان أسرع»، مشيرة إلى أن «الطفلة إيمان محمد لم تحصل على حقنة ضمور العضلات وتوفيت بسبب مضاعفات مرض ضمور العضلات».

وأشارت إلى أن «الطفلة مريم سعيد تم حقنها في سن 7 أشهر في مستشفى عين شمس، لكن كان لديها اشتباه شديد بإصابتها بكورونا، مشيرة إلى أن أسرتها طلبت نقلها إلى مستشفى الأمل ولكن رئتيها كانت مريضة».

المصرى اليوم

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