مشاهدة مباراة فلامنجو مباشر الآن ضد برشلونة في نصف نهائي كأس الليبرتادوريس

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فلامنجو البرازيلي يخوض مباراة هامة 23- 9 -2021 أمام برشلونة جواياكويل – الإكوادو في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس الليبرتادوريس كأس الليبرتادوريس.

عند الساعة الثانية والنصف فجرا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف فجرا بتوقيت مكة المكرمة – السعودية والرابعة والنصف بتوقيت الإمارات – أبو ظبي – دبي.

وكان برشلونة الإكوادوري تأهل إلى الدور قبل النهائي بكأس كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم، بعد تعادله (1-1) مع ضيفه فلومينيسي، ليكسر هيمنة الأندية البرازيلية على هذا الدور. واستفاد برشلونة من تعادله (2-2) في البرازيل الأسبوع الماضي، ليتأهل بقاعدة فارق الأهداف خارج الأرض.

ومنح جونزالو ماسترياني التقدم لبرشلونة في الدقيقة 73، لكن فريد أدرك التعادل لفلومينيسي من ركلة جزاء في الدقيقة (90+7). وكسر برشلونة، الذي لم يفز باللقب من قبل وخسر في النهائي في 1990 و1998، هيمنة البرازيل على الدور قبل النهائي الذي تأهلت إليه أندية بالميراس حامل اللقب وفلامنجو وأتليتيكو مينيرو.

وكان بالميراس تأهل للدور قبل النهائي بانتصاره 4-1 في النتيجة الإجمالية على منافسه المحلي بالميراس. فيما سحق فلامنجو، الفائز باللقب في 2019، أولمبيا القادم من باراجواي بنتيجة 9-2 في مجموع المباراتين، وتغلب أتليتيكو مينيرو 4-0 على ريفر بليت الأرجنتيني.

ونالت الأندية البرازيلية اللقب في 20 مناسبة، وتأتي في المركز الثاني خلف الأندية الأرجنتينية التي فازت باللقب 25 مرة. وحصدت الإكوادور اللقب مرة واحدة عبر ليجا دي كويتو في 2008. ويتأهل الفائز بلقب كوبا ليبرتادوريس إلى كأس العالم للأندية في ديسمبر كانون الأول المقبل.