استشاري: «الردة» لا تُشعر مريض السمنة بالجوع سريعًا

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن «البيستا» يحتوي على 6 مواد تساعد على خفض الوزن، وهذه المواد طبيعية بنسبة 100%، مثل السيليم الذي يعتبر من المواد القوية في ملء المعدة وتخفيض الوزن.

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «الردة» الموجودة في السليم تستمر في المعدة فترة طويلة، وبالتالي لا يشعر مريض السمنة بالجوع سريعًا، مما يساهم في خفض الوزن بشكل فعال.

ولفت استشاري التغذية العلاجية، إلى أن مكمل «البيستا» يحتوي على فيتامين سي للحفاظ على نضارة البشرة، وصحة الأوعية الدموية، ويحافظ على عدم تساقط الشعر خلال فترة خفض الوزن.