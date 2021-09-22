مدير مهرجان الجونة: وقعنا بروتوكولًا مع «الصحة» لتطعيم جميع الحضور بلقاح كورونا

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قال مدير مهرجان الجونة، انتشال التميمي، إن العام الماضي نشرت الكثير من الشائعات بخصوص إصابة الفنانين الحاضرين للمهرجان بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عدد الأصابات قليل جدا مقارنة بفعاليات أقيمت بعد المهرجان بفترة قليلة.

وأضاف «التميمي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن «العام الماضي كان فيه شائعات كثيرة مبالغ فيها بخصوص عدد المصابين والحقيقية أن عدد المصابين كان قليل جدا وقياسًا بفعاليات أخرى لاحقة كان عدد لا يذكر وبالنسبة لنا في الموسم الحالي ملتزمين بنفس إجراءات العام الماضي».

وأشار إلى أنه «أحب أن أوضح ايضًا أن هذا العام أسهل من العام الماضي بحكم أن هناك أعدادًا كثيرة جدا من الحضور ملقحين تلقيح كامل وحدث أتفاق منذ قليل بين المهرجان ووزارة الصحة بأن يتم تلقيح جميع المتطوعين والعاملين وللصحافيين المحلييين والعرب عن طريق بروتوكول خاص وهذا الأمر سيسهل الاجراءات كثيرة وذلك ايضا لا يمنعنا أن نركز ونستكر في أحتياطنا وأن نكون ملتزمين بجميع تعليمات وزارة الصحة».

ويمنح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة 2021 جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم المصري أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وعلقت المؤسس المشارك ورئيس العمليات بشرى رزة قائلة: «سعيدة للغاية بمنح جائزة الإنجاز الإبداعي هذا العام لزميلي العزيز أحمد السقا. في بداية مسيرتي كممثلة، سمعت قصصًا حول دعمه الهائل لصناعة السينما. لم يأبه حول حجم أجره رغم كونه نجم شباك، بل واقتطع جزءًا من أجره لإنتاج مشاريعه بأفضل جودة ممكنة، إلى جانب نجوميته الاستثنائية، فهو صانع نجوم أيضًا، إذ دعم فنانين شباب وصاعدين، مكنهم عملهم مع السقا من تحقيق الشهرة اللازمة لاستكمال مسيرتهم، وهي صفة نادرة تعبر عن كونه نجم حقيقي».

وتقام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14-22 أكتوبر المقبل في مدينة الجونة.