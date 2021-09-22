محافظ الإسماعيلية يشهد الحفل السنوي لنقابة المهندسين

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شهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء الأربعاء، الحفل السنوي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الإسماعيلية، والذى تقيمه النقابة سنويا، لتكريم أبناء المهندسين المتفوقين علميا في الشهادات العامة، والمهندسين الذين حصلوا على درجات الماجستير والدكتوراه في العلوم الهندسية، بالإضافة إلى تكريم المهندسين حديثي التخرج، خريجي دفعتي ٢٠١٩/٢٠٢٠ و٢٠٢٠/٢٠٢١ والمنضمين حديثا للنقابة.

بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، والدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس أحمد المصري رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية، وعدد من نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، والقيادات النقابية بالإسماعيلية.

وفى كلمته وجه المحافظ التهنئة لخريجي كلية الهندسة الجدد والمنضمين حديثا للنقابة، مؤكدا أن الدقة في العمل هي اساس النجاح، مضيفا ان علم الهندسة قائم على التخيل والابداع مقترنا بالدقة في العمل، واوصاهم بالحصول على درجات علميه اعلى خلال مسيرتهم العملية.

كما وجه بشارة التهنئة للمهندسين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، وأبناء المهندسين المتفوقين علميا في الشهادات العامة وخريجي الجامعات من الكليات المختلفة متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق، كما وجه المحافظ حديثه إلى اولياء الامور مهنئا لهم ومثمنا لدورهم في نجاح ابنائهم.

وخلال الحفل تم أداء قسم المهندس من قبل خريجي كلية الهندسة دفعتي ٢٠١٩/٢٠٢٠، ٢٠٢٠/٢٠٢١، والمنضمين حديثا لنقابة المهندسين.

كما شهد المحافظ تكريم أبناء المهندسين المتفوقين علميا في الشهادات العامة والازهرية، وخريجي الكليات المختلفة، والمهندسين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، وقام بمنحهم شهادات التقدير نظير تفوقهم. كما تم تكريم الطالبة ساره علاء الحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة بالإسماعيلية والثالثة على مستوي الجمهورية .

وفى ختام الحفل قام المحافظ بمنح درعا تذكاريا للمهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر. كما تم اهداء المحافظ درع نقابة المهندسين العامة من المهندس هاني ضاحي، ودرع نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية من المهندس أحمد المصري رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية.

وعلى هامش الحفل تفقد المحافظ وكبار المدعوين، مقر الشهر العقاري الجديد، والذي تم انشائه داخل النقابة ويجري حاليا التنسيق مع وزارة العدل لافتتاحه قريبا.