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شقيقة مخرج «الحياة اليوم»: «آخر إجازة قالي مش عارف إذا كنت هتشوفك تاني ولا لأ»

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شقيقة مخرج «الحياة اليوم»: «آخر إجازة قالي مش عارف إذا كنت هتشوفك تاني ولا لأ» شقيقة مخرج «الحياة اليوم»: «آخر إجازة قالي مش عارف إذا كنت هتشوفك تاني ولا لأ»

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قالت سارة رمضان، شقيقة سامح رمضان، مخرج برنامج «الحياة اليوم»، الذي رحل عن عالمنا إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، إن شقيقها كان مرتبطا بعمله وبزملائه، وكل مذيعي القناة، قائلة: «كان دايما يقولي إنه بيحب المذيعين وشغله جدا».

وأضافت سارة في مداخل هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج «الحياة اليوم»:«من ساعة ما ماما توفيت، وهو حاسس أنه ملهوش مكان في الدنيا ومكانه معاها، وكان بيقول إنه من بعدها الدنيا ملهاش لازمة، وبعد فراقها أنا سافرت بره ، وهو فضل في مصر لوحده، وآخر إجازة لي قالي مش عارف إذا كنت هتشوفك تاني ولا لأ».

كان الإعلامى حازم شفيق، أعلن وفاة المخرج سامح رمضان مخرج برنامج «الحياة اليوم»، وكتب عبر حسابه بموقع «فيس بوك» :«إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخى وابنى وصديقى الغالى المخرج سامح رمضان».

وتابع: «كان معى اليوم بمكتبي مواصلا لعمله بكل جد وإخلاص وتركته منذ ساعات قليلة ليصلنى خبر وفاته بمعهد ناصر الآن، وسبحان من له الدوام اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك».

المصرى اليوم

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