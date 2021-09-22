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خطوة غير مسؤولة.. الصين تهاجم اتفاق الشراكة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا

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خطوة غير مسؤولة.. الصين تهاجم اتفاق الشراكة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا خطوة غير مسؤولة.. الصين تهاجم اتفاق الشراكة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا

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اعتبرت الصينية أن إبرام الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا اتفاق شراكة جديدة يشمل بناء غواصات للجيش الأسترالي يقوض الاستقرار الإقليمي ويمثل خطوة غير مسؤولة.

وقال سفير الصين لدى الولايات المتحدة، تسين جان، خلال مؤتمر نظمه صندوق جورج بوش ومركز جيمي كارتر: «التعاون حول الغواصات النووية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا لن يؤدي إلا إلى تسارع سباق التسلح».

وأضاف تسين غان: «إنه يقوض السلام والاستقرار الإقليميين ويتجاهل الجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية... هذا الأمر غير مسؤول للغاية».

وفي 15 سبتمبر أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بيانا مشتركا أعلنوا فيه عن إقامة شراكة جديدة في مجالي الدفاع والأمن أطلق عليها اسم «AUKUS»، وسيتمثل المشروع الأول في إطارها ببناء غواصات نووية للأسطول الحربي البحري لأستراليا.

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