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الأردن تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية خميس مشيط

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الأردن تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية خميس مشيط الأردن تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية خميس مشيط
أكدت وقوفها إلى جانب في وجه كلّ ما يُهدد أمنها

الأردن تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية خميس مشيط

دانت الأردنية الليلة الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة واستهدافها بالصواريخ والطائرات المُفخخة المُسيرة، وآخرها استهداف مدينة خميس مشيط بطائرات مُسيرة مُفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، عن إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية المُتكررة، واستهداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المملكة، مُؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كلّ ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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