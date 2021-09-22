شاهد.. لحظة تدمير زورقين مفخخين استهدفا تعطيل الملاحة في باب المندب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم، الأربعاء، عن تدمير زورقين مفخخين تابعين لجماعة «أنصار الله» الحوثية في الحديدة.

وأوضح التحالف أن «الزورقين كانا يهدفان لتعطيل الملاحة بمضيق باب المندب»، حسب روسيا اليوم.

وقال التحالف في بيان له أنه استهدف ودمر «زورقين تابعين لميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة الصليف بمحافظة الحديدة في اليمن».

وأضاف أن «تدمير الزورقين تم يوم الاثنين بعد عملية استخباراتية دقيقة للنشاط العدائي لميليشيا الحوثي الإرهابية وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل الميليشيا الحوثية».

وأردف: «الزورقان المفخخان للحوثيين كانا يهدفان إلى تعطيل الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر».