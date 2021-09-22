مدير مهرجان الجونة: عدد تذاكر الدورة السابقة 25 ألفا.. والربح الحقيقي من الرعاة

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كشف انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، أن تذاكر الحاضرين لا تشكل أي نسبة ربح ولو ضئيلة من إجمالي تكلفة المهرجان، مشيرًا إلى أن بعض المهرجانات الدولية هي التي تحقق نسب ربح من بيع تذاكرها.

وقال التميمي لـ«المصري اليوم»: «الدورة الماضية تم بيع 25 ألف تذكرة ولم يحقق المهرحان ولو نسبة ضئيلة من تكلفة إقامته، لكن بالطبع هناك مهرحانات قليلة دولية تعتمد على بيع تذاكرها لتحقيق ربح مثل برلين ونوتدرام وتورنتو بحكم ان يكون الحاضرين بها حوالي 350 الف شخص عند هذا تستطيع أن تتحدث عن ربح».

وأضاف: «الأمر غير متاح بجميع المهرجانات في المنطقة العربية لكن هناك وسائل أخرى لتغطية التكلفة وذلك عن طريق الرعاة لأن ذلك عمل ثقافي وتلك النوعية من الأعمال يحذي باهتمام اجتماعي كبير من قبل موسسات عديدة والمهرجان استطاع على مدار الأربع سنوات السابقة أن يستقطب سنة بعد أخرى لعدد اكبر من الرعاة ولكن في النهاية يهمنا أن نحفز الجمهور للحضور والتواجد واي مبلغ مهما كان قليل عن طريق التذاكر سيكون له اهمية كبيرة بالنسبة لنا».

وتقام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14-22 أكتوبر المقبل في مدينة الجونة.