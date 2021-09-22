إبراهيم عيسى: الإخوان ابتدعوا اللجان الإلكترونية واستخدموها في التشهير بخصومهم

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أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن وسائل التواصل الاجتماعي دمرت العمل العام في مصر، خاصة بعد ثورة 25 يناير، قائلا: «أن المجتمع المصري يمر بأزمة نفسية هائلة الآن، وينفس عن ذلك من خلال التطاول والتجاوز عبر السوشيال ميديا والمترصدين يستغلون ذلك».

وقال الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، إن وسائل التواصل الاجتماعي تسببت في عدوانية ونهش وتشهير وطعن تجاه المجتمع، مؤكدًا أن جماعة الاخوان أول من ابتدعت اللجان الالكترونية واستخدمتها في التشهير بخصومها والسب والقذف مع التبرير لشخصها عبر السوشيال ميديا.

وأشار عيسى إلى أن المجتمعات التي يتراجع فيها العمل التطوعي تتعرض لأخطار كبيرة، متابعًا أن النظام التعليمي في مصر لا يعمل على تنمية العمل التطوعي بين أبنائنا خلال الوقت الحالي.