شوبير يكشف غضب عارم للاعبي الأهلي بسبب العقوبات

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن غضب عارم من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب العقوبات الكبيرة التي تم توقيعها عليهم عقب خسارة مباراة طلائع الجيش في بطولة السوبر المحلي.



وكان الأهلي اكد في بيان له، أن محمود الخطيب باعتباره رئيسا لمجلس الإدارة والمشرف على قطاع كرة القدم قرر خصم مبلغ 300 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول.

كما أعلن النادي الأحمر خصم نفس المبلغ من من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، بالإضافة إلى خصم نسبة من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم، وذلك بعد خسارة بطولة السوبر.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية :«كان هناك غضب عارم بين جميع لاعبي النادي الأهلي، بسبب العقوبات التي تم توقيعها عليهم حيث يرون العقوبة التي تم توقيعها عليهم قاسية».

واضاف: «الاهلي رد على اللاعبين، بأنهم يحصلون على رواتب كبيرة وفي موعدها، وطبيعي أن تكون هناك عقوبات، خاصة أن هذه البطولة الثانية التي يخسرها الفريق».

وتابع:«محمد الشناوي، قائد الأهلي، اجتمع مع اللاعبين الكبار، وليد سليمان وعمرو السولية ورامي ربيعة، وتم تهدئة الأجواء وتقبلوا العقوبة في النهاية، ووعودا بالفوز بالبطولات المقبلة، بداية من بطولة كأس مصر».