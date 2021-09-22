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فلاش باك، للنجم الزمالكاوي، محمود عبدالرازق، شيكابالا، قائد فريق الزمالك، تحدث خلال حواره السابق مع الإعلامي عمرو أديب، عن أزمة إيقافة من قبل لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري وأنه ينوى التصعيد ضد اتحاد الكرة وهو ما أكده اليوم الأربعاء حتى بعد تخفيف عقوبته ، وتستعرض "المصري اليوم" قرارات اتحاد الكرة الأخيرة و حديث شيكابالا عن هذه الأزمة .

وقررت لجنة الاستئناف في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار عادل الشوربجى وبحضور الأعضاء المستشار إبراهيم عبدالخالق والمستشار محمد أباظة والمستشار جمال عبدالمنعم مايلي:

أولا: التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد القرار الصادر عن لجنة المسابقات بتغريمه 100 ألف جنيه للسباب الجماعي و100 ألف جنيه لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة محل العقوبات.. قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعاً .ثانيًا: التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد العقوبة الموقعة على لاعبه حازم إمام بإيقافه 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

قررت اللجنة تأييد عقوبة الإيقاف لعدم جواز الاستئناف على عقوبات الإيقاف الأقل من 6 مباريات أو الغرامات الأقل من عشرة آلاف جنيه، كما قررت اللجنة تخفيض الغرامة إلى 50 ألف جنيه .ثالثًا: التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد العقوبة الموقعة على لاعبه محمود عبدالرازق بالإيقاف 8 شهور وغرامة 500 ألف جنيه.. قررت اللجنة بعد الاطلاع على ما تضمنه تقريرا حكم المباراة ومراقبها تعديل القرار والاكتفاء بالإيقاف ثمانية مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه .

وقال أحمد حسام ميدو خلال برنامج أوضة اللبس أن اللاعب سيسلك الطرق الشرعية تجاه عقوبة إيقافه وأضاف ميدو إلى أن اللاعب سيتقدم باستئناف في مركز التسوية والتحكيم حتى بعد تخفيض فترة العقوبة الموقعة عليه.

وأكد عادل الشوربجي، رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يطعن على الأفعال المسيئة التي حدثت من جانب محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الأبيض، ضد مسؤولي الاتحاد.

وأضاف الشوربجي في تصريحاته التلفزيونية أن شيكابالا طعن على مدة الإيقاف والغرامة المالية.

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت تخفيض عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، إلى 8 مباريات و250 ألف جنيه.

قال شيكابالا، نجم الزمالك، إنه لن يسكت على العقوبة التي وقعت عليه بإيقافه 8 أشهر خلال الفترة المقبلة، على خلفية مشادته مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة. وأكد أنه على استعداد للذهاب للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لجلب حقي خاصة وأنه العقوبة التي وقعت على لم تتواجد في لائحة اتحاد الكرة.

وقال شيكابالا خلال تصريحاته: «سأتقدم بشكوى في الفيفا وسأحصل على حقوقي ضد هذا القرار». وأكمل: «فوجئت بقرار إيقافي وكنت في أسوان وقررت التظلم في الفيفا».