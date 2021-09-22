"السلمي" يشيد بما تحقَّق من إنجازات في عهد خادم الحرمين وولي العهد رغم ظروف كورونا

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رفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ91

رفع نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله-؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة.

وتفصيلاً، قال الدكتور السلمي في تصريح له بهذه المناسبة: تحتفي السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين؛ لتذكُّر عظيم التضحية والجهد الذي قام به جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه- ورجاله المخلصون العظماء من أبناء هذا الوطن لتوحيد هذه البلاد المباركة، وإرساء قواعدها؛ فتأسست الدولة السعودية الثالثة دولة حديثة وعصرية، حققت الأمن والاستقرار والنهضة لأبنائها، ومدت يد العون والمساعدة لأشقائها وأصدقائها في كل دول وشعوب العالم.

وأوضح أنه بفضل الله، ثم بفضل القيادة الرشيدة لهذه البلاد، استطاعت السعودية خلال عقود قليلة أن يكون لها دور قيادي وريادي في منطقتها، ومكانة سامقة بين دول العالم؛ فأصبحت من ضمن دول مجموعة العشرين في العالم.

وأشاد السلمي بما تحقق ويتحقق من إنجازات في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين – حفظهما الله- على الرغم من الظروف الدقيقة التي يشهدها العالم في ظل استمرار جائحة كورونا؛ إذ قدمت السعودية -ولله الحمد- نموذجًا متميزًا وناجحًا في إدارة جائحة كورونا على المستويات كافة، وسخّرت الإمكانات البشرية والمادية كافة لسلامة الإنسان، والمحافظة على صحة المواطن والمقيم، واحتلت مراكز عالمية في مؤشرات التعافي من كورونا؛ إذ احتلت السعودية المرتبة الثانية عالميًّا وفقًا لمؤشر "نيكاي" الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد في مجال إدارة العدوى، وإطلاق اللقاحات، وعودة الأنشطة.

وأشار إلى ما حققته السعودية بفضل الله، ثم بفضل الدعم الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- من إنجاز عالمي لافت في مجال الأمن السيبراني؛ إذ حققت المركز الثاني عالميًّا من بين 193 دولة، وتتبوأ المركز الأول على مستوى الوطن العربي، والشرق الأوسط، وقارة آسيا، وفقًا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني.

وأشاد بدور السعودية الريادي في الحفاظ على المناخ، ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالبيئة باستضافة العاصمة الرياض في أكتوبر 2021م النسخة الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، ومنتدى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وهما المبادرتان اللتان أعلنهما سمو ولي العهد -حفظه الله-، وحظيتا بتقدير عالٍ، وبتفاعل عالمي كبير.

وختم الدكتور السلمي تصريحه بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يديم الأمن والأمان على وطننا الغالي.