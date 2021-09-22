أخبار عاجلة

"الهرفي": قيادة المملكة حاربت التشوّه بالبصري بالإبداع في النهضة العمرانية -
تنظيم إرهابي جديد يتبنّى قتل ضباط المخابرات السودانية -
بطلب من جبهة البوليساريو.. الاتحاد الأوروبي يلغي اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب -
"التعليم" تطلق "اختبارات محاكية" للاختبارات الدولية بدءاً من الأحد المقبل -
مسجد ومدرسة أم السلطان شعبان تحفة فنية شاهدة على عصر المماليك بالأزبكية.. اعرف قصته -
«بيطريين المنوفية» تكرم المتفوقين من أبناء الأطباء في الشهادات العامة -
«حقك تعرف موازنة بلدك».. «المالية» تطلق إصدار «موازنة المواطن» الثامن من الفيوم -
أمازون مصر تكشف عن النسخة الأولى من عروض «أسبوع السعادة» بخصومات حتى 60% -
ما عقوبة حمل بطاقتي رقم قومي ؟.. تفاصيل -
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة جزئية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدير مركز الملك عبدالعزيز للخيل: اليوم الوطني مناسبة مهمة نستذكر فيها تاريخ المملكة

Print
مدير مركز الملك عبدالعزيز للخيل: اليوم الوطني مناسبة مهمة نستذكر فيها تاريخ المملكة مدير مركز الملك عبدالعزيز للخيل: اليوم الوطني مناسبة مهمة نستذكر فيها تاريخ المملكة
قال: بحنكة القيادة وسواعد الأبناء المخلصين نرتقي لمزيد من التطور بمختلف الميادين

مدير مركز الملك عبدالعزيز للخيل: اليوم الوطني مناسبة مهمة نستذكر فيها تاريخ المملكة

رفع مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل، أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 لبلادنا الغالية المملكة العربية .

وتفصيلاً، قال "المقبل": " يشكل يومنا الوطني مناسبة مهمة نستذكر فيها تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية التي توحدت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وهو آخر فارس وحد بلاده الواسعة على صهوات الخيل".


وأكد المقبل أن المملكة بحنكة قيادتها الرشيدة وسواعد أبنائها المخلصين ترتقي إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين وفق رؤية المملكة 2030 التي قدمت تجربة تنموية فريدة ليس فقط لما حققته من مستويات قياسية من التقدم ولكن أيضاً لما استندت إليه من قيم إنسانية وحضارية غرست روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين جميعاً.

وقال في ختام حديثه أدعو الله العلي القدير أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل قيادتنا الحكيمة وأن يوفقنا لتحقيق ما يرضي طموحاتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز