محافظ بورسعيد يناقش آليات ربط منفذ النصر الجمركي بالميناء

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، لبحث آليات ربط ميناء بورسعيد بمنفذ النصر الجمركي إلكترونيًّا وذلك لمتابعة حركة سير الشاحنات دخولًا وخروجًا من المنفذ والسيطرة على الحركة الجمركية بداخلها.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الأحياء، والأجهزة المعنية.

وأوضح المحافظ أنه سيتم دراسة ربط مسار تلك الشاحنات بين أبواب الميناء ومنفذ النصر الجمركي مباشرة، موجهًا بدراسة المقترح.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن ميناء النصر الجمركي شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنافذ لتيسير حركة السيارات ومنع الازدحام، ويتم حاليًّا بحث آليات ربط الميناء بمنفذ النصر الجمركي لمتابعة سير الشاحنات، بما يمنع التكدس الناتج عن حركة الشاحنات في بعض المناطق داخل بورسعيد.