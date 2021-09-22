عادل الشوربجى : لم أعود للفيديو لاصدار حكم عقوبة " شيكابالا " وتقرير الحكم والمراقف متشابهين

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أكد عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصرى لكرة القدم أنه لم يعود إلى الفيديو لإصدار عقوبة محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد فريق الزمالك ولكن تم الاعتماد على تقرير مراقب المباراة والحكم المتشابهين رغم تغير الصيغه في الكتابة .

وأوضح عادل الشوربجى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس عبر برنامج ملعب البلدوزر الذي يقدمة الاعلامى مجدى عبدالغنى أنه تم تخفيض العقوبة بسبب أعتبارات أنسانية وأحتفال لاعبى الزمالك لذلك قام بتخفيض العقوبات الواقعة على لاعبى الزمالك .

وأشار عادل الشوربجى أن لم يجوز التظلم مرة أخرى على عقوبة محمود عبدالرازق «شيكابالا» وأن العقوبات التي تقل عن 6 مباريات لم يجوز لها التظلم أيضا.