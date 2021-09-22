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انخفض سعر الذهب، مساء الأربعاء، 22 سبتمبر 2021، عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية سلبية، بينما استقرت أسعار الذهب في مصر مساء اليوم، عند الأسعار المرتفعة التي حققتها عصر اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر 779 جنيها للجرام بدون المصنعية.

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 قيراطا 890 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر 779 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا 668 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وسجل سعر الجنيه الذهب، 6232 جنيها.

انخفضت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم، عقب صدور بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة الأمريكية والتى جاءت سلبية حيث سجلت 5.88 مليون حركة مبيعات جديدة، في حين كانت التوقعات أنت تصل إلى 5.89 مليون إضافة جديدة، أما بالنسبة لمبيعات المنازل القائمة شهريًا فقد شهدت تراجعًا بنسبة -2.0% وكان الرصد السابق 2.2%، وتسببت تلك البيانات في اعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى زيادة في أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع وتقليص مشترياته من السندات بحلول منتصف العام القادم، مما دفع أسعار الذهب للتراجع .

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4 %، إلى 1767.38 دولارا للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 1767.80 دولارا للأوقية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 781.40 جنيها، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1،768.09 $ .

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