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الداخلية تكشف ملابسات سرقة سلك كهرباء من أعمدة الإنارة في الإسماعيلية

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الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة سلك كهرباء من أعمدة الإنارة في الإسماعيلية الداخلية تكشف ملابسات سرقة سلك كهرباء من أعمدة الإنارة في الإسماعيلية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بسرقة سلك كهرباء من داخل أحد أعمدة الإنارة بالإسماعيلية، وضبط مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الأربعاء: «فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بسرقة سلك كهرباء من داخل أحد أعمدة الإنارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية».

وأضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته عدد (3) كابلات كهربائية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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