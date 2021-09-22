"المالكي" : 97 عاماً على إنشاء كسوة الكعبة على يد الملك المؤسس

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رافعاً التهاني والتبريكات للقيادة بمناسبة يوم الفخر والعزة والانتماء

رفع مستشار الرئيس العام ووكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة وكيل التخطيط والجودة في المسجد الحرام عبد الحميد بن سعيد المالكي التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله بمناسبة اليوم الوطني 91.

وقال " المالكي " إن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو يوم فخر وعز وانتماء وهو يوم حزم وبناء ونماء والمملكة العربية السعودية هي دار لنا وكل شبر من أرضها نفديه بارواحنا وآل سعود هم قادتنا وتاج رؤوسنا وأمن وأمان بعد عون الله لمقدساتنا نحتفل اليوم باليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية وقد أصبحت ولله الحمد في مصاف الدول العظمى تحقق مؤشرات عالية في مختلف المجالات جعلتها تتبوأ مكان السيادة والريادة بين دول العالم.

وتابع قائلاً :قدر الله لهذه الأسرة المباركة والشجرة الطيبة أن تكون مسؤولة عن الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة وكسوتها على وجه الخصوص، وهي بحكم موقعها تمثل العمق الإستراتيجي في العالم الإسلامي ومسؤولة عن نصرة قضايا المسلمين في جميع أنحاء العالم وكما أن هذا شرف فإنه تكليف قام به ولاة الأمر خير قيام منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه حتى هذا العصر الزاهر عصر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كتب الله أجرهم وأجزل لهم المثوبة.

وأوضح أنه من مآثر هذه الدولة المباركة اهتمامها الكبير بكسوة الكعبة المشرفة ففي عام ١٣٤٦ هجرية أمر الملك عبدالعزيز رحمه الله بإنشاء دار لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ووفرت الدولة لها كل الامكانات المادية والبشرية ليتم إنتاج اول ثوب لكسوة الكعبة المشرفة داخل المملكة العربية السعودية ثم توالى الاهتمام وتتابع ابناؤه البررة لتطوير هذا الصرح العظيم وتزويده بآلات حديثة والتأكيد على ان يكون جميع العاملين فيه من أبناء الوطن الذين تشرفوا بهذا العمل الجليل ثم صدر الامر السامي الكريم في عام 1438 هجرية بتغيير مسمى مصنع الكسوة إلى مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة تخليداً لذكرى المؤسس.

وأكد أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدأت من هذا اليوم تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة من الرئيس العام الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس بمرحلة جديدة من تطوير هذا المجمع باستخدام أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة والتقنية والذكاء الاصطناعي وليكون هذا المجمع معلماً حضارياً ونقطة جذب لزوار مكة المكرمة من الداخل والخارج وليكون المجمع معلماً بارزاً يساهم في ايصال رسالة الحرمين الشريفين هدى للعالمين وإبراز جهود الدولة وفقها الله في خدمة الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة على وجه الخصوص.

