أخبار عاجلة

السجن 10 سنوات لموظف هدد طفلة وابتزها بصور خادشة عبر «واتس آب» بالشرقية -
«لا يمكن تطبيقه على جينفير لوبيز».. أول تعليق من مصطفى قمر على قرار هاني شاكر -
تغطية خاصة لمعرض أكسبو 2020 على CNN بالعربية -
الأسبوع المقبل .. التعليم تطلق اختبارات محاكية للاختبارات الدولية -
تنظيم إرهابي جديد يتبنّى قتل ضباط المخابرات السودانية -
بطلب من جبهة البوليساريو.. الاتحاد الأوروبي يلغي اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب -
"التعليم" تطلق "اختبارات محاكية" للاختبارات الدولية بدءاً من الأحد المقبل -
وزير التعليم يرعى "منتدى التنمية المستدامة في التربية الخاصة" -
"الصحة" تُشدد على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
المعهد الملكي للفنون التقليدية.. جسر يربط الماضي العريق بالحاضر المزدهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قيادي في حركة النهضة بتونس: استقالة الغنوشي ممكنة

Print
قيادي في حركة النهضة بتونس: استقالة الغنوشي ممكنة قيادي في حركة النهضة بتونس: استقالة الغنوشي ممكنة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألمح أحد أعضاء حركة النهضة في تونس إلى احتمال استقالة، راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المجمدة عضويته.

وقال القيادي في الحركة محمد القوماني، الذي انتقد سابقا التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن استقالة رئيس النهضة والبرلمان أمر وارد.

وكان القيادي في النهضة زبير الشهودي، اعتبر أن الغنوشي فقد السيطرة على قواعد الحركة. وقال الرئيس السابق لمكتب الغنوشي، إن «قواعد النهضة لم تعد تستجيب لرئيسها»، معتبرا أنها باتت جزءاً من الشارع التونسي الرافض للبرلمان ولترؤس الغنوشي له.

كما رأى أن الحركة تعيش حالياً حالة عزلة بعد قرارات 25 يوليو، مبيناً أن «كل البيانات الصادرة مؤخراً عنها تعبر عن موقف رئيسها لا مؤسساتها».

يذكر أن الحركة شهدت في ظل رئاسة الغنوشي انقسامات وخلافات متعددة داخلها، حول سياسة الغنوشي المتبعة في البلاد عامة، والنهضة خاصة.

وفي أغسطس الماضي أعلن الغنوشي إقالة كل أعضاء المكتب التنفيذي «للنهضة» عقب أيام على إعلان سعيّد في 25 يوليو الماضي، إجراءات استثنائية شملت تجميد عمل البرلمان وإقالة .

وفي تقرير نشره موقع «سكاي نيوز عربية» حول إمكانية عزل الغنوشي داخلياً علق المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، أن عمليه عزل أو إقالة الغنوشي ربما تنجح في رأب الصدع داخل الحركة التي تعيش أزمة تاريخية.

وأوضح الجليدي أن قيادات النهضة عبروا عن غضبهم تجاه الغنوشي، عندما طالبه أكثر من 100 قيادي منهم برلمانيون لتقديم استقالته قبل 4 أشهر، فيما عرف باسم بيان المائة، ثم تبرأ لطفي زيتون وهو أحد أبرز القيادات داخل الحركة، من نشاطها.

و جددت قيادات بارزة في مقدمتها سمير ديلو وعبداللطيف المكي بإقالة راشد الغنوشي وتحمل النهضة مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالبلاد، خلال أغسطس الماضي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المنسق الأممي: موت سكان تيجراي بإثيوبيا جوعا بسبب حصار الحكومة «وصمة عار في ضميرنا»

المنسق الأممي: موت سكان تيجراي بإثيوبيا جوعا بسبب حصار الحكومة «وصمة عار في ضميرنا»

تأكيدا لانفراد «المصري اليوم»... الحكومة تقرر عدم السماح بدخول العاملين للوزارات إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

تأكيدا لانفراد «المصري اليوم»... الحكومة تقرر عدم السماح بدخول العاملين للوزارات إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

إعلان سياسة الحكومة الرقمية وتسجيل أبرز المنصات في حفل نظمته "الهيئة"

إعلان سياسة الحكومة الرقمية وتسجيل أبرز المنصات في حفل نظمته "الهيئة"

الرئيس التونسي يكلف "نجلاء بودن" بتشكيل الحكومة

الرئيس التونسي يكلف "نجلاء بودن" بتشكيل الحكومة