قيادي في حركة النهضة بتونس: استقالة الغنوشي ممكنة

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ألمح أحد أعضاء حركة النهضة في تونس إلى احتمال استقالة، راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المجمدة عضويته.

وقال القيادي في الحركة محمد القوماني، الذي انتقد سابقا التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن استقالة رئيس النهضة والبرلمان أمر وارد.

وكان القيادي في النهضة زبير الشهودي، اعتبر أن الغنوشي فقد السيطرة على قواعد الحركة. وقال الرئيس السابق لمكتب الغنوشي، إن «قواعد النهضة لم تعد تستجيب لرئيسها»، معتبرا أنها باتت جزءاً من الشارع التونسي الرافض للبرلمان ولترؤس الغنوشي له.

كما رأى أن الحركة تعيش حالياً حالة عزلة بعد قرارات 25 يوليو، مبيناً أن «كل البيانات الصادرة مؤخراً عنها تعبر عن موقف رئيسها لا مؤسساتها».

يذكر أن الحركة شهدت في ظل رئاسة الغنوشي انقسامات وخلافات متعددة داخلها، حول سياسة الغنوشي المتبعة في البلاد عامة، والنهضة خاصة.

وفي أغسطس الماضي أعلن الغنوشي إقالة كل أعضاء المكتب التنفيذي «للنهضة» عقب أيام على إعلان سعيّد في 25 يوليو الماضي، إجراءات استثنائية شملت تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

وفي تقرير نشره موقع «سكاي نيوز عربية» حول إمكانية عزل الغنوشي داخلياً علق المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، أن عمليه عزل أو إقالة الغنوشي ربما تنجح في رأب الصدع داخل الحركة التي تعيش أزمة تاريخية.

وأوضح الجليدي أن قيادات النهضة عبروا عن غضبهم تجاه الغنوشي، عندما طالبه أكثر من 100 قيادي منهم برلمانيون لتقديم استقالته قبل 4 أشهر، فيما عرف باسم بيان المائة، ثم تبرأ لطفي زيتون وهو أحد أبرز القيادات داخل الحركة، من نشاطها.

و جددت قيادات بارزة في مقدمتها سمير ديلو وعبداللطيف المكي بإقالة راشد الغنوشي وتحمل النهضة مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالبلاد، خلال أغسطس الماضي.