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افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض «أهلا مدارس» بشارع الملك فيصل بحي بولاق الدكرور، والذي شهد إقبالا كبيراً في أولى أيامه.

واطمأن وزير التموين ومحافظ الجيزة على أسعار المنتجات المدرسية المعروضة مشيدا بالخامات وجودة الصناعات، كما أعربا عن سعادتهما بإقبال المواطنين على شراء المنتجات خاصه وأن المعرض يعرض المنتجات بأسعار أقل من السعر السوقى لها في ظل مشاركة نحو ٥٠ شركة متخصصة في مستلزمات المدارس حيث يضم ملابس وأحذية وكشاكيل وحقائب مدرسية وأدوات مكتبية وأجهزة تكنولوجية لجميع المراحل التعليمية بأسعار مناسبة وتقل عن باقي الأسواق.

وتفقد وزير التموين ومحافظ الجيزة أروقه المعرض والمنتجات المعروضه من حيث الجودة والأسعار المعلنة وشددا على الشركات العارضة بالإلتزام بنسبة التخفيضات على المنتجات المعلن عنها طوال فترة المعرض مع تخفيض أسعار الكشاكيل والشنط المدرسية عن الأسعار المعلنة بنسب خصم اضافيه.

وأكد محافظ الجيزة أن سعى المحافظة نحو إقامة المعارض يأتي في إطار دورها الهام في رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء مؤكداً أن المعرض بدء في إستقبال المواطنين ومستمر حتي بدايه العام الدراسي الجديد لضمان تحقيق أقصى إستفادة لهم مشيداً بالتعاون المثمر مع وزارة التموين في رفع الأعباء عن المواطنين وإفتتاح المعارض الغذائية والسلعية .

كما أكد أن المعرض يقع بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع مشيراً إلى أن الغرفة التجارية تحملت كامل تكلفة إقامة المعرض وكافة الخدمات اللوجيستية للشركات العارضة التي ستلتزم من جانبها بعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪ لبعض المنتجات.

ووجه راشد خلال تفقده المعرض مديرية التموين والتجارة بمتابعة وتشديد الرقابة على العارضين وتسكين مفتش تموينى لمتابعة سير عمل المعرض والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وإنخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.