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للمرة الثانية خلال 6 أيام.. اللبنانية ترفع الوقود

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للمرة الثانية خلال 6 أيام.. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال 6 أيام.. اللبنانية ترفع الوقود
القرار يثقل كاهل المواطنين

للمرة الثانية خلال 6 أيام.. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رفعت وزارة الطاقة اللبنانية، اليوم الأربعاء، المحروقات، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، في سياق مواصلة سياسة رفع الدعم عن استيراد الوقود، في خطوة من شأنها أن تثقل كاهل اللبنانيين الغارقين في انهيار اقتصادي غير مسبوق.

وحدّدت المديرية العامة للنفط سعر عشرين ليتر من البنزين 95 أوكتان بـ202.400 ليرة، أي ما يعادل 13 دولارا تقريباً وفق سعر الصرف في السوق السوداء، وفقاً لـ"فرانس 24".

وجاء رفع الأسعار اليوم، بينما أغلق عدد كبير من المحطات أبوابه، فيما لم يؤد رفع الأسعار تباعاً خلال الأسابيع الماضية إلى حلّ معاناة اللبنانيين الذين ما زالوا ينتظرون لساعات في طوابير طويلة لتعبئة خزانات سياراتهم، من دون أن يوفقوا في أحيان كثيرة.

ورفعت المديرية الجمعة الماضي سعر المحروقات بنحو أربعين في المائة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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