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أمين عسير: اليوم الوطني السعودي ذكرى راسخة في نفوسنا

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أمين عسير: اليوم الوطني السعودي ذكرى راسخة في نفوسنا أمين عسير: اليوم الوطني السعودي ذكرى راسخة في نفوسنا
أكد أنها حدث تاريخي يعد مصدر فخر وإلهام لأجيال مُتعاقبة

أمين عسير: اليوم الوطني السعودي ذكرى راسخة في نفوسنا

أعرب أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩١ عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة المتجذرة في النفوس، والمنقوشة في ذاكرة كل مواطن منتمٍ لهذا الوطن الغالي.

وبهذه المناسبة رفع الدكتور وليد الحميدي باسمه وباسم منسوبي أمانة منطقة عسير وبلدياتها المرتبطة أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.

وقال الحميدي: إن استرجاع ذكرى يوم الوطن هو استحضار لنعمة عظيمة أنعم الله بها على هذه البلاد، منذ أن جمعها ووحدها الملك عبدالعزيز -رحمه الله وطيب ثراه- تحت راية التوحيد، حيث يعد هذا الحدث التاريخي مصدر فخر وإلهام لأجيال مُتعاقبة، تستنير بتاريخه وحضارته لتصنع مستقبلًا زاهرًا لوطن يمضي قُدمًا ويبقى قويًّا وشامخًا تحت مظلة قيادة حكيمة سلكت طريقها نحو الصعود للقمم وفق رؤية واضحة وطموحة، وهذه عجلة التنمية تواصل سيرها لتحقيق رؤية المملكة 2030، فكان الإنجاز يتواصل وكان لمنطقة عسير أسوة بمناطق المملكة الأخرى نصيب كبير من التطور والنماء الذي يشهده أبناء المنطقة لتحقيق تطلعاتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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