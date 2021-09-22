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«اتصالات الشيوخ»: انتباه لمستقبل سوق العمل التكنولوجي خطوة إيجابية

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«اتصالات الشيوخ»: انتباه الحكومة لمستقبل سوق العمل التكنولوجي خطوة إيجابية «اتصالات الشيوخ»: انتباه لمستقبل سوق العمل التكنولوجي خطوة إيجابية

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قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، إن انتباه لسوق فرص العمل في وخاصة على مستوى البيئة التكنولوجيا والذكاء الإصطناعى والتى أصبحت إطار رئيسى في جميع قطاعات الإنتاج خطوة إيجابية نحو خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات الإنتاج.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقا على شروع وزارة القوى العاملة في إعداد دراسة شاملة عن مستقبل الوظائف في مصر خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد جائحة تفشى المستجد، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى قطاعات الإنتاج المختلفة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الرؤية والتحركات تسير في إطار ما يتطلبه سوق العمل، وهو ما سيكون له التأثير الإيجاى على واقع معدلات الإنتاج ونسب البطالة في مصر، داعياً الشباب لإدراك هذه التحديات لتكون مخرجات الدراسة العلمية متماشية مع سوق العمل .

ودعا النائب، الحكومة للعمل على ملف التعليم الفنى وتحركاته الأخيرة بشأنه وذلك على مستوى مستقبل فرص العمل المتوفره به والوظائف والتنسيق الأكبر بشأن خلق عوامل جذب الطلاب إلى التعليم الفنى، مع توعية المجتمع بأهمية خريجيه ودورهم الحيوى في الارتقاء بالاقتصاد الوطنى.

المصرى اليوم

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