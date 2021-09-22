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أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ‏المتحدث الرسمي للوزارة، حصول بعض العاملين بوزارة التموين ‏والتجارة الداخلية على جائزة التميز الحكومي في الدورة السابقة ‏لمسابقة التميز الحكومي.

وأضاف ‏المتحدث الرسمي للوزارة أن الدورة الحالية وصل فيها عاملان بالوزارة إلى التصفية النهائية إضافة إلى موقع جهاز ‏حماية المستهلك الذي صنف ضمن أفضل 10 مواقع إلكترونية ‏على مستوى الجمهورية، وخلال الندوة التي عقدت اليوم ‏بالوزارة بحضور مختصين عن مسابقة التميز الحكومي من ‏وزارة التخطيط.

وأكد أن الدكتور على ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يوجه دائما بعقد ‏دورات تدريبية للعاملين بالوزارة للوصول بهم إلى أداء عملي ‏ومهني جيد، مشيرا إلى أنه شدد على إجراء دورات تدريبية ‏بصفة مستمرة للعاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة ‏للوزارة بالمحافظات إضافة إلى كل قطاعات الوزارة. ‏

من جانبه، أكد العميد خالد شرف مساعد وزير التموين و‏التجارة الداخلية لشؤون التخطيط والتنمية والشؤون المالية ‏والإدارية، أن جائزة التميز الحكومي تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد ‏رئيس الجمهورية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وتحسين ‏كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة لتحسين جودة الحياة من ‏مستوى معيشة وخدمات مقدمة للمواطن وتحفيز روح التنافس ‏الفردي والمؤسسي وتكريم المواطنين تكريما معنويا وماديا ايضا، ‏مشيرا إلى أن الوزارة كانت تقدمت بــ 16 مشاركا للفئات ‏المختلفة في جائزة الإبداع والابتكار، وجائزة القيادة، وفرصة العمل، والموظفين، وجائزة المواقع الإلكترونية، والوزارة والجهات ‏التابعة وأضيف إليها جائزة مراكز خدمة المواطنين والتى تمت ‏إضافتها بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مؤخراً.

‏وأكد أن الدكتور ‏علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على ‏الاستمرار في التدريب وبصفة خاصة الكوادر الشبابية بالوزارة ‏على النظم الإلكترونية الحديثة لتواكب توجيهات الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي للتحول الرقمي الذي يمكن الدولة والوزارة ‏بصفة خاصة في تقديم الخدمات التموينية للمواطنين على بطاقة ‏الدعم، سواء في مراكز خدمة المواطنين أو القطاعات الأخرى، ‏لتسهيل تداول السلع وحوكمة التعامل.‏