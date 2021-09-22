اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمي للوزارة، حصول بعض العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية على جائزة التميز الحكومي في الدورة السابقة لمسابقة التميز الحكومي.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن الدورة الحالية وصل فيها عاملان بالوزارة إلى التصفية النهائية إضافة إلى موقع جهاز حماية المستهلك الذي صنف ضمن أفضل 10 مواقع إلكترونية على مستوى الجمهورية، وخلال الندوة التي عقدت اليوم بالوزارة بحضور مختصين عن مسابقة التميز الحكومي من وزارة التخطيط.
وأكد أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يوجه دائما بعقد دورات تدريبية للعاملين بالوزارة للوصول بهم إلى أداء عملي ومهني جيد، مشيرا إلى أنه شدد على إجراء دورات تدريبية بصفة مستمرة للعاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات إضافة إلى كل قطاعات الوزارة.
من جانبه، أكد العميد خالد شرف مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون التخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية، أن جائزة التميز الحكومي تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وتحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة لتحسين جودة الحياة من مستوى معيشة وخدمات مقدمة للمواطن وتحفيز روح التنافس الفردي والمؤسسي وتكريم المواطنين تكريما معنويا وماديا ايضا، مشيرا إلى أن الوزارة كانت تقدمت بــ 16 مشاركا للفئات المختلفة في جائزة الإبداع والابتكار، وجائزة القيادة، وفرصة العمل، والموظفين، وجائزة المواقع الإلكترونية، والوزارة والجهات التابعة وأضيف إليها جائزة مراكز خدمة المواطنين والتى تمت إضافتها بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مؤخراً.
وأكد أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على الاستمرار في التدريب وبصفة خاصة الكوادر الشبابية بالوزارة على النظم الإلكترونية الحديثة لتواكب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحول الرقمي الذي يمكن الدولة والوزارة بصفة خاصة في تقديم الخدمات التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم، سواء في مراكز خدمة المواطنين أو القطاعات الأخرى، لتسهيل تداول السلع وحوكمة التعامل.