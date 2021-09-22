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"وافي" يُعلن القواعد المنظمة لتراخيص الوساطة العقارية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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"وافي" يُعلن القواعد المنظمة لتراخيص الوساطة العقارية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة "وافي" يُعلن القواعد المنظمة لتراخيص الوساطة العقارية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بهدف رفع الشفافية والموثوقية في القطاع عبر تحديد الأنظمة التي تسهم في تحفيز المنافسة

أعلن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، عن القواعد المنظمة لرخص الوسطاء العقاريين لمشروعات البيع أو التأجير على الخارطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف رفع الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري ونشاط البيع أو التأجير على الخارطة من خلال تحديد الأنظمة والإجراءات التي تسهم في تحفيز المنافسة بين المطورين لزيادة المعروض من خلال المشروعات العقارية ذات الجودة العالية.

وقال رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد: البرنامج يشترط للترخيص للوسطاء العقاريين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجود صك إلكتروني لملكية المشروع المراد تسويقه، والحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مالك الأرض أو مالك منفعتها لتسويق المشروع، وتوفر التراخيص النظامية والتصاميم الهندسية والمعمارية المعتمدة من الجهات المختصة بالموافقة على إنشاء المشروع.

وشدد على أن البرنامج يستهدف تنظيم اشتراطات قيد الوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الخارطة في السجل، وتحفيز الوسطاء العقاريين للدخول بفاعليّة في نشاط تسويق العقارات، وتنظيم الممارسات العقارية لتسويق المشروعات قبل اكتمالها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الدور التوعوي المشروعات العقارية المعروضة على الخارطة.

يُذكر أن برنامج "وافي" يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية - صناعية - سياحية)، ورخصة بيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الخارطة ورخصة تسويق الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة، ورخصة عرض الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تأجير الوحدات العقارية على الخارطة وغيرها من الرخص والخدمات المتعلقة بممارسة هذا النشاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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